Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2023 19:11
İl içi 3 yıl hesabında norm ataması durumu.

"

herkese merhaba norm fazlası oldum 2 okul açıldı başka okula gitmemek için dersine zaten girdiğim okulu tercih etmek istiyorum çalıştığım ilçeye geçen yıl isteğe bağlı geldim merak ettiğim istee bağlı yer değiştirdiğimde bu süreden sonra mı 3 yıl beklemem lazım yine il içi değişiklik hakkı için? şöyle bir yazı buldum ama doğruluğundan emin olamadım bilgisi olan varsa dönerse sevinirim

"Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim

kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli

nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da

resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim

kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri

birlikte değerlendirilecektir."

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