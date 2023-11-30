Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Kasım 2023 20:09
2024 ocak maaşı ne kadar olur

Evet artan enflasyon sebebiyle; 15+10 muhabbeti ile mi zam yapılır? Zam oranı kaç olur? Yine seçim öncesi asgari ücret ile memur maaşını birbirine mi yaklaştırırlar? Asgari ücretlilerden oy almak için bence bizim maaşa fazla bir zam koymazlar diye düşünüyorum...


Delidolu66
Memur
30 Kasım 2023 20:13
15+enflasyon, tahminen %45 civarı zam gelir.

formalit
Aday Memur
30 Kasım 2023 20:26

Umarım öyle olur. Genel seçim öncesi hep asgari ücreti şişirdiler yine öyle yaparlarsa vay halimize

Delidolu66, 2 saat önce
15+enflasyon, tahminen %45 civarı zam gelir.

umutXx
Daire Başkanı
30 Kasım 2023 21:31

seçim dolayısı ile son yapacakları kıyas olur tahminimce. sonrası ise her seçim sonrası olduğu gibi malum.

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