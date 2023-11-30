Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2023 20:33
Görevlendirme üstüne görevlendirme olur mu?

Arkadaşlar ilçe milli eğitim müdürlüğünde engelli memurum ve 2018 de dış kuruma (Köylere Hizmet Götürme Birliğine) görevlendirildim. Bu görevlendirme devam ederken ikinci dış kuruma (ilçe özel idare müdürlüğüne) gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirildim. Şimdi sorum şu ikinci görevlendirme yapılabilir mi? Memurdan gerçekleştirme görevlisi olur mu? Gerçekleştirme görevlisi bildiğim kadarıyla müdür veya şube müdürü oluyor. Yardımlarınız için teşekkürler.


umutXx
Daire Başkanı
30 Kasım 2023 21:00

bir vilayette diğer kurumlarda şube müdürü ve müdür yoksa geçici süreliğine önce kendi kurumundan yoksa ilgili kaymakamlığa bağlı kurumlardan personel görevlendirilir. ancak gerçekleştirme görevlisi olmayı kabul etmeniz durumunda tüm yasal sorumluluk size ait olur, ve bu zaten kendi kurumları varken sizi yapmaları suç olduğu gibi. sizin kabul etmenizde suçtur. dilekçe ile reddini isteyin.


Yeniceli78
Aday Memur
30 Kasım 2023 21:13

Görevlendirme yazısını bugün verdiler. Ben hemen itiraz dilekçesi yazdım ve kaymakam ile görüşmek istedim. Yerinde yokmuş yarın görüşeceğim. Kabul edilmezse yapmak zorundasın derse idare mahkemesine gideceğim.


umutXx
Daire Başkanı
30 Kasım 2023 21:18

kurumlarında hiçbir şekilde personel yoksa, gerçekleştirme görevlisi olarak malmüdürlüğünden temin edilmeli, çünkü ödemeler oradan gerçekleşiyor. son başvuracakları yer sizsiniz.

Yeniceli78, 39 dk. önce

Görevlendirme yazısını bugün verdiler. Ben hemen itiraz dilekçesi yazdım ve kaymakam ile görüşmek istedim. Yerinde yokmuş yarın görüşeceğim. Kabul edilmezse yapmak zorundasın derse idare mahkemesine gideceğim.


Yeniceli78
Aday Memur
30 Kasım 2023 21:34

Kurumda memur da var. Fakat bu memur 2012 ile 2014 seneleri arasında açığa alınmış. Bu yüzden ona vermeyi il özel idare genel sekreterlik kabul etmiyormuş. Saçma sapan işler.

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