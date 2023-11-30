Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


30 Kasım 2023 20:56
BORÇ
Bankalar hariç nereden borç para bulabilirim. Kredi notum düşük olduğu için(Nays vb uygulamaları da) kullanamıyorum

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