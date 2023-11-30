KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Kasım 2023 21:53
2024 kpss alımları
arkadaşlar 2024 de 2022 puaniyla personel alımları azalır mı sizce .çok alım oldu.düşünceleriniz neler

excels
Aday Memur
30 Kasım 2023 23:37

boş masa sandalyesi olan her kurum alım yapabilir öyle bir dönemden geçiyoruz

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