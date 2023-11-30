Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Kasım 2023 22:21
TSK ile diger bakanliklar ile protokol

merhaba arkadaşlar bilindiği üzere eş durumu tayinleri ile ilgili TSK'nın sağlık bakanlığı milli eğitim bakanlığı ve orman bakanlığı ile protokolleri bulunmakta bakanlıklarla protokol yapması için ne yapılabilir bununla ilgili herhangi bir uğraş var mıdır bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaparken başka bir memuriyete atanmak mümkün mü ?AnksiyeteJandarma Astsubayın Sözleşme Feshi (Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma)Operasyon tazminatlarıFydt usulleri Eşim sözleşmeli olarak Aile bakanlığına atandı. TSK Tayin eder mi?Dış kaynak subaylar en fazla yarbay mı olabiliyor?Sağlık bakanlığındaki eş tayiniMemur olmak mı astsubay olmak mihipertansiyon

Sözlük

İçinden geleni söyle 1 yer6 film 1 adın çıkacağına canın çıksın 4 Çinden Avrupaya seyahat eden hamamböceği 5 Bugün olanlar 1 beğendim butonu 2 2:22 3 tıbbi sekreterlik 2 schengen 2 zerzevan kalesi 1

Son Haberler

Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybettiAdana'da bir kişi evinde ölü bulunduCHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulundaki eylemi sona erdiFutbol: UEFA Avrupa Konferans LigiBakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması