Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


30 Kasım 2023 23:01
BBDK çalışanlarına 30 bin zam.. Nasıl Akademisyenler Mutlu Mu Bari?

Sayın hocalarım bir aylık maaşımız ancak bu kadar... Valla bize helal olsun... Kuzu gibiyiz maşallah... Şahsen ben geçinemiyorum... O kadar oku halimiz bu...

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