Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Aralık 2023 07:47
İcralık olanlar acil

Burdaki yorum yapan Arkadaşlardan Dolayı Gelen icralarin Faizlerine itiraz ettim.Fakat Banka Avukati Anlaşmadığı gibi bide İtirazin iptal Davası Açmış. Yıllık yasal faiz %9 cevirdim diyen çok arkadaş vardı. lütfen elinizde olan mahkeme örnekleri var ise acil dilekçe ile sunmam gerekiyor.


umutXx
Daire Başkanı
01 Aralık 2023 13:28

kardeşim üzülerek söylüyorum, 2023 Kasım ayı yayınlanan genelgeyle yasal faiz oranları değişti, buna herhangi bir itiraz edemezsiniz. kişi borçları ve icralara itiraz etmeniz için yasaya aykırı bir şekilde artırıma gidilirse edersiniz. onun haricinde yeni güncellemeyle icranızdaki faiz borç miktarları da değişir. geçmiş olsun.

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