icralık Olanlar Acillll

Burdaki yorum yapan Arkadaşlardan Dolayı Gelen icralarin Faizlerine itiraz ettim.Fakat Banka Avukati Anlaşmadığı gibi bide İtirazin iptal Davası Açmış. Yıllık yasal faiz %9 cevirdim diyen çok arkadaş vardı. lütfen elinizde olan mahkeme örnekleri var ise acil dilekçe ile sunmam gerekiyor.

Burdaki yorum yapan Arkadaşlardan Dolayı Gelen icralarin Faizlerine itiraz ettim.Fakat Banka Avukati Anlaşmadığı gibi bide İtirazin iptal Davası Açmış. Yıllık yasal faiz %9 cevirdim diyen çok arkadaş vardı. lütfen elinizde olan mahkeme örnekleri var ise acil dilekçe ile sunmam gerekiyor.