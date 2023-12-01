Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Aralık 2023 07:47
icralık Olanlar Acillll
Burdaki yorum yapan Arkadaşlardan Dolayı Gelen icralarin Faizlerine itiraz ettim.Fakat Banka Avukati Anlaşmadığı gibi bide İtirazin iptal Davası Açmış. Yıllık yasal faiz %9 cevirdim diyen çok arkadaş vardı. lütfen elinizde olan mahkeme örnekleri var ise acil dilekçe ile sunmam gerekiyor.

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