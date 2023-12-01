Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Aralık 2023 08:10
pomem menisküs
29. dönem polis öğrencisiyim. yapılan sağlık kurulu raporunda bütün doktorlardan sağlam aldım. 2016 yılında bir doktor bana menisküs yırtığı tanısı girdiği için kurul tekrar çağırdı ve mr çektirdi sonuç olarak menisküste yırtık olduğu tespit edildi. ilk gittiğim hastane buna karar vermeyip başka hastanene sevk etti orda da mr çektirdim fakat sağlık yönetmeliğine göre sorun teşkil etmemektedir sağlamdır yazıldı. ilk hastanede karara uyudu oda sağlamdır yazgı. ben kesin kayıt beklerken sağlık daire beni Ankara'ya sevk etti. Ankara da mr çekimdim orası da yırtık var fakat polis olamama engel değil sağlık yönetmeliğine göre sağlam kabul edilir sağlamdır yazgı . şimdi benim mezuniyetime 7 gün kaldı ESS ye girmeyi beklerken tekrar başka hastaneye sevk ettiler. benim akibiyetim ne olur, okulda ess yese giremiyorum. dizimden ayamliyat olmadım ağrı veya bir sızı şikayetim de yok dizimi gayet normal kullanıyorum . lütfen yardımcı olurmusunuz ben ne yapmalıyım.

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