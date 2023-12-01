Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2023 08:16
idari soruşturmada mağdurun ifadesinin alınmaması
bir capisan tarafından sözlü hakarete uğradım. Dilekçeyle başvuruda bulundum sön Cunda soruşturma açıldı ancak. mağdur durumda olan sahsimdan bilgi talebi yada ifadem alınmadan soruşturma sadece hakaret eden personeli dinleyerek sonuçlandırılmaş idareden sonuç kısmı talep ettiğimde KVKK kapsamında bilgi verilemeyeceği tarafına bildirildi. Mağdurun ifadesine başvurulmadan yürütülen bu soruşturmaya itiraz edebiliyor muyuz. Konu hakkında bilgisi olan birileri firik verebilirse sevinirim.

E.Kayı Han
Editor
01 Aralık 2023 09:03

Mağdurun ifadesinin alınmasına gerek yok zaten doğru yapılmış. Soruşturmaya da itiraz edemezsiniz sizinle ilgili bir durum yok.


musa194877
Aday Memur
01 Aralık 2023 09:26
olayın nasıl geliştiğine sadece hakaret edenin dinlenerek karar verilmesi doğru mu diyorsunuz ?
E.Kayı Han, 2 saat önce

Mağdurun ifadesinin alınmasına gerek yok zaten doğru yapılmış. Soruşturmaya da itiraz edemezsiniz sizinle ilgili bir durum yok.


E.Kayı Han
Editor
01 Aralık 2023 09:38

Bu adli yargılama değil ki idari soruşturma. Şikayetçi zaten dilekçe ile başvurmuş. Dilekçesine istinaden soruşturma başlatılmış. Dinlenmesine gerek yok. İşlem doğru.

musa194877, 1 saat önce
olayın nasıl geliştiğine sadece hakaret edenin dinlenerek karar verilmesi doğru mu diyorsunuz ?
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