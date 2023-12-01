idari soruşturmada mağdurun ifadesinin alınmaması

bir capisan tarafından sözlü hakarete uğradım. Dilekçeyle başvuruda bulundum sön Cunda soruşturma açıldı ancak. mağdur durumda olan sahsimdan bilgi talebi yada ifadem alınmadan soruşturma sadece hakaret eden personeli dinleyerek sonuçlandırılmaş idareden sonuç kısmı talep ettiğimde KVKK kapsamında bilgi verilemeyeceği tarafına bildirildi. Mağdurun ifadesine başvurulmadan yürütülen bu soruşturmaya itiraz edebiliyor muyuz. Konu hakkında bilgisi olan birileri firik verebilirse sevinirim.

bir capisan tarafından sözlü hakarete uğradım. Dilekçeyle başvuruda bulundum sön Cunda soruşturma açıldı ancak. mağdur durumda olan sahsimdan bilgi talebi yada ifadem alınmadan soruşturma sadece hakaret eden personeli dinleyerek sonuçlandırılmaş idareden sonuç kısmı talep ettiğimde KVKK kapsamında bilgi verilemeyeceği tarafına bildirildi. Mağdurun ifadesine başvurulmadan yürütülen bu soruşturmaya itiraz edebiliyor muyuz. Konu hakkında bilgisi olan birileri firik verebilirse sevinirim.