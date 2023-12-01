Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2023 08:36
Sağlık Memuru unvan değişikliği ( yardım )

herkese iyi günler ben sağlık memuru olarak görev yapıyorum ama alım yapılırken hemşire diplomasıyla atandım bakanlık son birkaç alımdır hemşire unvanıyla alım yapıyor yalnız bazı sağlık memuru arkadaşlara genel müdürlük tarafından aranıp hemşire kadrosuna geçmek istiyorsanız dilekçe yazın gibisinden bilgi verilmiş sanırım işin aslı nedir tam olarak bilmiyorum bu şekilde kadrosunu değiştiren oldu mu ya da bilgisi olan var mı

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