Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2023 09:15
Her ikisi de sözleşmeli olan öğretmen 3 yıl dolmadan eş durumu yapabilir mi?

Merhabalar hocalarım eşimle kasım ayında nikah yaptık ikimizde sözleşmeliden kadroya geçtik ancak 3 yılımız dolmadı acaba bu ocakta sözleşmeliden kadroya geçenler için eş durumu hakkı verilir mi ? Ya da verilmezse geçici il dışı görevlendirme yapılabilir mi bizim durumumuz için ?


umutXx
Daire Başkanı
01 Aralık 2023 13:25

aynı yerdeyseniz verilmez, bunun için farklı yerlerde olmanız gerekir.

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