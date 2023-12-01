Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2023 09:15
Sözleşmeli öğretmen eş durumu

Merhabalar hocalarım eşimle kasım ayında nikah yaptık ikimizde sözleşmeliden kadroya geçtik ancak 3 yılımız dolmadı acaba bu ocakta sözleşmeliden kadroya geçenler için eş durumu hakkı verilir mi ? Ya da verilmezse geçici il dışı görevlendirme yapılabilir mi bizim durumumuz için ?

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