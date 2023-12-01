Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2023 09:28
Açıktan Atanma - Muvafakat (bilgisi olan biri cevaplasın nolur kafam karıştı)

Arkadaşlar geçen sene kadroyu alan bir mübaşirim ve GİH sınıfındayım.KPSS'den tekrar sınava girip 93 puan aldım başka bir kurumda kadrolu GİH sınıfı normal memurluk kazanıldığı takdirde muvafakat konusunda sıkıntı yaşanıyor mu ? Bu konuda bilgisi olan biri varsa ve beni aydınlatırsa çok sevinirim kimseden net bir bilgi alamıyorum kurum bile doğru düzgün bilgi vermiyor

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