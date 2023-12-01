Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Aralık 2023 09:41
Lütfen bilen biri cevaplasın eş tayini

Merhaba ben engelli sağlık personeliyim ve bizim sınırsız tayin hakkımız var.Eşim ise 663 45/A ya bağlı 3+1 sözleşmeli personel.Mayıs ayında 1 yılını dolduracak.Gelelim sorumuza şimdi ben tayin alacam ve eşimde benim yanıma eş durumu ile gelecek.Peki ben gittiğim yeri beğenmessem tekrar tayin istersem eşim yanıma tekrar ne zaman eş durumu tayini isteyebilir?Lütfen cevaplayın

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