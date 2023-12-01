Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2023 11:05
MEB GYS'de mülakat yapılacak (06-12 Ocak 2023 tarihlerinde)

eski bakan ve sayın cumhurbaşkanımız mülakat olmayacak diyordu ama yalan söylüyorlarmış meğer


2ven
Aday Memur
01 Aralık 2023 11:08

Buna göre, sözlü sınavın 6 Ocak 2024 tarihinde memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadroları ve 8-12 Ocak tarihlerinde şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.

Memur ünvanlı kadro sözlü sınavına bin 448 aday, saymanlık sözlü sınavına 182 aday, şef kadrosu sözlü sınavına bin 712 aday ve şube müdürlüğü sözlü sınavına bin 277 aday katılacak.

Memur, şef ve sayman kadroları sözlü sınavları 30 büyükşehirde, şube müdürlüğü sözlü sınavları ise Ankara'da yapılacak.


Palasay
Aday Memur
01 Aralık 2023 12:10

Sınavdan 74 aldim ama tercih hakkım bile yok .oysa tasradaki boş şube md kadroları her başvuruda boş kalıyor corumun bilmem ne ilçesi kimse yazmıyor. Puan üstünlüğüne göre fırsat verilseydi daha doğru olmaxmiydi hakkım haram olsun çocuklarından çıksın. Her sene boş kalan yerlere 76 ile atıyorlar dolmuyor işte dolmuyor o yerler meb görmüyor mu


2ven
Aday Memur
01 Aralık 2023 13:07

bununla ilgili bakanlığı dava etmek gerekiyor, sen 74 puan alarak şube müdürlüğüne layık oluyorsun atanma hakkını elde ediyorsun ama bu sınavdan barajı geçemeyecek adamlar atanıyor

Palasay, 2 saat önce

Sınavdan 74 aldim ama tercih hakkım bile yok .oysa tasradaki boş şube md kadroları her başvuruda boş kalıyor corumun bilmem ne ilçesi kimse yazmıyor. Puan üstünlüğüne göre fırsat verilseydi daha doğru olmaxmiydi hakkım haram olsun çocuklarından çıksın. Her sene boş kalan yerlere 76 ile atıyorlar dolmuyor işte dolmuyor o yerler meb görmüyor mu

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