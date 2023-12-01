Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


01 Aralık 2023 11:13
İGU - çalışma Kamuda ertelelenecek mi?

iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı geçici görevlendirme 31.12.2023 den 1 yıl ertele-cek lafları dolaşıyor. )

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