Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2023 12:17
gys sube mudurlugu

Sube mudurlugu sınavında 60 ve üzeri alan başarılı sayılmıştır. Ancak 78 altına tercih hakkı bile verilmemiştir. Bundan önce yapılan atamalar incelendiğinde ücra yerlerdeki tasradaki açık kadrolara başvuru bile yapılmamış ve boş kalmıştır. Herkesçe bilinen bu gerçek bakanlıkça sümen alti yapılıyor çünkü dolmayan gidilmeyen bu yerlere 76 dan atanan kişiler dolduruluyor .olması gereken puan üstünlüğüne göre tercih hakkıydi. Benim 74 almamın anlamı ne şimdi. OzMan baraj neden 60 .hakkım haram olsun çocuklarından bulsunlar .ahirete bırakılan adalet zulümden başka birsey değildir.


metaverse
Memur
01 Aralık 2023 12:54
hocam yenı kime haram ediyorsunuz. sacmalık yazdıklarınız. 3 katı aday cagırılır yönetmelikte açıkça belirlenmiştir. kendinize gelin!

2ven
Aday Memur
01 Aralık 2023 13:08

76'dan atananlar çıkarılıp boş kadrolar tercihe açılmalıdır


Palasay
Aday Memur
01 Aralık 2023 13:12

Barajı geçip 76 puan alan birinin tercihte bulunamaması hukuksuzluktur .biraz mantık çalıştırın


Palasay
Aday Memur
01 Aralık 2023 13:14

Yönetmelik ne kanun mu hukuksuz işlem. Barajı geçen herkes tercihte bulunabilmeli taşra boş kalıyor boş

metaverse, 52 dk. önce
hocam yenı kime haram ediyorsunuz. sacmalık yazdıklarınız. 3 katı aday cagırılır yönetmelikte açıkça belirlenmiştir. kendinize gelin!
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