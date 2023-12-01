KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Aralık 2023 12:32
Aile bakanlığı yedek tercih sonuçları

Aile bakanlığı boş kadrolar için yedekte kalanlar tercih yaptı sonuclar ne zaman açıklanır bilgisi olan var mı

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