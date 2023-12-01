Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Aralık 2023 12:44
astsubay periyodik muayene
muvazzaf astsubay periyodik muayenede 66A1 ( Düz Taban) tanısı, muharip sınıfa devam etmemde bir sakınca yaratırmı

Çok Yazılan Konular

Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaparken başka bir memuriyete atanmak mümkün mü ?Jandarma Astsubayın Sözleşme Feshi (Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma)Fydt usulleri Eşim sözleşmeli olarak Aile bakanlığına atandı. TSK Tayin eder mi?Operasyon tazminatlarıAnksiyeteMemur olmak mı astsubay olmak mihipertansiyon

Sözlük

Bugün olanlar 1 memurlar.net ücretli üyelik 1 kuymak 1 seni sen yapan en iyi huyların. 1 Burhan Altıntop 2 2:22 3 Sözlük 2 hayırlı cumalar 2 kuruluş osmancık 1 reşo 2

Son Haberler

UNICEF: Gazze'de kalıcı ateşkese ihtiyacımız varDiyanet İşleri Başkanlığı 15 şoför alacakTHY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacakKarabük Üniversitesi Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ne ev sahipliği yapacakBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması