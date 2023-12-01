Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Aralık 2023 13:25
Sark Hizmeti Sirasinda Yurt Disi Gorevi

Iyi Gunler.Sark hizmetim esnasinda yurt disi goreve gittim.Yurt disinda gecen surelerin sarktan sayilmayacagini biliyorum.Fakat sark ilinde 15 Ekim den once goreve baslamistim ve oradan yurt disina gittim.Atama yer degisme yonetmeliginde asagida bulunan bir madde var.Bu sene suremi tamamlamadigim icin batiya tayine tabi olmadim.Seneye atamaya tabi olursam yazin agustosta ilisik kesme doneminde 6 ay eksik hizmetim olmus olacak.Bu durumda 6 ay eksik yapar miyim?Ya da bana sark suresini gunu gunune doldururlar mi?Cevap verirseniz sevinirim.

İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar

Madde 27 ? (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)

İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden

kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15 Ekim'den

sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için

zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.

1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin

atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.

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