Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Aralık 2023 13:47
jandarma astsubay eş durumu

eşim kadrolu jandarma astsubay ben de 3+1 sözleşmeli sağlık personeliyim 1 senem ocakta bitiyor eş durumu kurasına katılırsam gitme ihtimalim kesin var mı

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