Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Aralık 2023 14:00
Uzman Mutemet cevaplarsa sevinirim

Konu: TAYİN YOLLUK - HARCIRAHI. 1.)Farklı ilde ikameti bulunan eş ve çocuklar için, yeni tayin yerine harcırah hesaplanırmı? 2.)Harcırah kanunu 25.madde ne anlama geliyor? "Madde 25 -Başka yerde bırakılan aile efradı: Memur veya hizmetli tarafından tayin veya naklolunduğu mahalle götürülmiyerek ikamet maksadiyle ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile efradı için yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı tecavüz etmemek ve bilahare bu mahalle celplerinde bir şey verilmemek şartiyle bu yerlere kadar ve mütaakıp tayin ve nakillerde de memur veya hizmetlinin bulunduğu yerden yeni vazife mahalline kadar hesaplanacak miktarı tecavüz etmemek kaydiyle aile efradının bulundukları yerden yeni memuriyet mahalline kadar harcırah verilir"

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