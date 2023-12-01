Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
01 Aralık 2023 14:12
Becayiş

Arkadaşlar İzmir'de tıbbi sekreter olarak 2 senedir görev yapıyorum. Ankara ve çevresi becayiş düşünen arkadaşlar ulaşabilir mi

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