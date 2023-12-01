Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Aralık 2023 14:37
3600 ek gösterge meclis komisyonunda reddedilmiş!

3600 ek gösterge meclis komisyonunda reddedilmiş (*******) haber sitesinde komisyon tutanaklarına kadar yayınlandı.

neredesin memnun-sen uyumaya devam mı?


izzetpasa
Aday Memur
01 Aralık 2023 14:51

adminler bayağı hızlı çalışıyor nereye kadar gizlenecek ki? haber sitesinin linkini neden veremiyorum?


izzetpasa
Aday Memur
01 Aralık 2023 16:04

https://l24.im/Em5I


Produss
Daire Başkanı
01 Aralık 2023 16:13

2 seçim daha görmeden 3600 işi çıkmaz

Toplam 3 mesaj

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