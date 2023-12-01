Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Aralık 2023 14:40
Polis okulunu borçlanma...

2 yıllık pmyo mezunuyum.2008 oncesiyım.hızmmetten saydırmak ıcın yaklasık 10 ay once e devletten basvuru yaptım ama hala belge beklenmektedır yazıyor.bu surec bu kadar uzun mu? en kısa zamanda hallletmek ıcın ne tur yol ızlemelıyım?

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