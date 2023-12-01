Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


01 Aralık 2023 14:55
Belediyede GİH Kadrosundan THS Kadrosuna Geçişte Başka Belediyeye Nakil Konusu

Merhaba; A belediyesinde GİH kadrosunda iktisat mezunuyum ünvan değişikliği sınavı ile ekonomist THS kadrosuna geçsem B belediyesine nakil işlemim sıkıntıya girer mi ? .Aynı GİH kadrosu gibi mi nakil olurum yoksa THS için nakil olmak istediğim B belediyesinde ekonomist kadrosu açık olması mı gerekir, zorlaşır mı ? Nakil işlemlerinde değişen birşey oluyor mu ?

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