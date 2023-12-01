Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


01 Aralık 2023 14:58
2023 Kamu kadrolu Mühendis fazla mesai ücreti

Merhaba,

2023 kamu kadrolu mühendis fazla mesai ücretlerini bilen var mı? Saati nedir?

2024'te artış olacak mı?

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