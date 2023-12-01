Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Aralık 2023 14:59
Banka icra yardım

Arkadaşlar bankaya olan kredimi odeyemedim icraya verdi ve 98 bin borç 140 oldu şuan bu duruma itiraz edebilir miyim? Nereye edebilirim? Nasıl bir yol izlemem lazım bilenler cevaplarsa çok sevinirim

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