GİH Ya da THS personelinin Doktora yapması

Şuanda bir belediyede GİH sınıfı personeliyim. Doktora yapsam derece haricinde herhangi bir artısı olur mu ? THS de olsam farklı bir artısı olur mu ?

ayrıca farklı bir konu daha açtım buraya mı yoksa belediye başlığına mı açmam gerekliydi onu bilemedim.

BELEDİYEDE GİH KADROSUNDAN THS KADROSUNA GEÇİŞTE BAŞKA BELEDİYEYE NAKİL KONUSU - Memurlar.Net