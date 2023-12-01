Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


01 Aralık 2023 15:00
GİH Ya da THS personelinin Doktora yapması

Şuanda bir belediyede GİH sınıfı personeliyim. Doktora yapsam derece haricinde herhangi bir artısı olur mu ? THS de olsam farklı bir artısı olur mu ?

ayrıca farklı bir konu daha açtım buraya mı yoksa belediye başlığına mı açmam gerekliydi onu bilemedim.

BELEDİYEDE GİH KADROSUNDAN THS KADROSUNA GEÇİŞTE BAŞKA BELEDİYEYE NAKİL KONUSU - Memurlar.Net

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