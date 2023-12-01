Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Aralık 2023 15:17
Memura 3600 ek gösterge Komisyonda reddedilmiş

80 Maddelik TOrba Kanun Teklifinin tutanakları yayınlandı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa GÜRBAN tarafından memurlara 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin teklif REDDEDİLDİ.


izzetpasa
Aday Memur
01 Aralık 2023 16:04

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