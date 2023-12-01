Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2023 15:24
3600

SEÇİMLERDEN ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZIN VAAD ETTİĞİ 3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ 80 MADDELİK TORBA YASADA MADDE YOK, YASA MESLİCTEN GEÇMEDEN MEMURLAR.NET OLARAK LÜTFEN GÜNDEME GFETİRİNİZ, SENDİKALARDAN BİR ÜMİDİMİZ KALMADI, TEK ÜMİDİMİZ MEMURLAR.NET.

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