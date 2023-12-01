KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Aralık 2023 15:44
Tekirdağ su ve kanalizasyon memur alımı sonuçları
Bugün sonuçlar aciklanacakti fakat aciklanmadi bilgisi olan var mi?

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)erzurum atatürk üniversitesi personel alımıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Aralık merkezi alımlarında 4001 alımı olacak mı ?Dumlupınar Üniversitesi 4001' başvuranlar kaç puanla başvurdu?657 belediyede büro personeli olarak çalışan biri eş durumu tayini istemek için ne kadar süre çalışmMemurluk için iibf lisans bölümü2024 kpss alımlarıÇŞB alımıBelediyeye memur olarak atanırsak puanımız yanar mı ?

Sözlük

Çinden Avrupaya seyahat eden hamamböceği 5 yirmi birinci yüzyıl 5 hayırlı cumalar 2 ton balığı 2 kuşak çatışması 1 memurlar.net ücretli üyelik 1 Burhan Altıntop 2 maydanoz 2,5 tl 2 reşo 2 ortopedi 1

Son Haberler

Özgür Özel'den Akşener'le yaptığı görüşmeye dair açıklamaÖSYM sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandıErdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudurSeçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındıASKİ'den 'su tasarrufu' çağrısı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması