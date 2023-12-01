Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen



Becayiş istiyor
01 Aralık 2023 15:53
Yhs ünvan değişikliği

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli olarak ünv teden teknikerlik mezunu oldum kurum görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açarsa görevde yükselmeye girmeden unvan değişikliği sınavına girebilir miyim yıl şartı var mı destek personeli olarak girdim yardımcı hizmetler sınıfı oldum son gelen kadroyla bilgisi olan var mı

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