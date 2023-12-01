Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2023 16:07
Öğretmenler ve öğrenciler okul idaresini puanlamalı

Puanı düşük olan idarecilik görevi yapmamalı, öğretmene mobing uygulayan adaletsiz ders programı hazırlayan, okulu çiftlik sanan öğrenciye kötü davranan idareci olarak kalmamalı görevden alınmalı


ice.mann
Aday Memur
01 Aralık 2023 16:08

Hoşgeldin Black Mirror


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
01 Aralık 2023 16:22

İlaveten "Öğrenciler ve veliler öğretmenleri puanlamalı puanı düşük olan öğretmenlik yapmamalı. Derse geç giren, sınıfta telefon ile oynayan, verilen görevleri yapmaktan imtina eden, alan bilgisi / iletişimi zayıf olan, çalışma barışını bozan kişiler görevden alınmalı".

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