Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Aralık 2023 17:02
kademe/derece

02.06.2015 tarihinden 30.09.2019 tarihine kadar adalet bakanlığında sözleşmeli çalıştım. 10.10.2019 da Sağlık Bakanlığına 3+1 olarak sözleşmeli atandım. 10.10.2022 de 3 yılı tamamladığımdan kadroya geçtim. 15 aylık askerlik süremi ve sözleşmeli sürelerimi birleştirdim. 2015 yılında toplu sözleşme ile verilen +1 dereceyi o dönem sözleşmeli olduğum için alamadım. İdare mahkemesine başvuru yapsam alabilir miyim? ve 8 yılda verilen +1 kademe için sözleşmeli çalıştığım süreler sayılmıyor mu?

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