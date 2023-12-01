KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Aralık 2023 17:13
Doğuda memurluk
82 önlisans puanla doğu illerinde zabit katipligi vb memurluklar gelir mi ? risk almamak için doğudaki küçük iller mi batıdaki küçük iller mi tercih edilmeli ?

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