Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Aralık 2023 17:26
Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmedi

Silinir mi ne zaman başına gelen var mı


Börteçine31
Aday Memur
01 Aralık 2023 17:46
1 seneyi bulur idari büron çağırıp tebliğ eder sana
Toplam 1 mesaj

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