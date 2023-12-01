Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Aralık 2023 18:10
3600 GİH Memurluğuna Geçiş

Arkadaşlar 1/3 polis memuruyum GİH Memuru olursam 3600 ek gösterge hakkım iptal mi oluyor?

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