Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Aralık 2023 18:14
Aralıkta Promosyon bankkart liranın 2. Taksiti

Promosyon anlaşmasına göre yapılacak olan 2. 6 aydaki 1000 &#8378; bankkart lira aralıkta mı yatacak? Yoksa 2024e kalır mı ç? Bilgisi olan var mı?

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