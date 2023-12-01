Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2023 18:22
Norm fazlası il dışı yapabilir mi ?

Hocalarım merhaba benim olayım biraz karışık norm fazlasıyım ilk atama olduğum yerde il içinde başka okulda da norm yok 2 okulda var zaten toplam benim bölümümde. Daha 3 senem dolmadı bu şubatta eş durumuna başvurma şansım var mı norm fazlası olarak.

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