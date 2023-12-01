KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Aralık 2023 18:46
Belediye istenen başvuru evraklari
Arkadaşlar belediye memur alımlarında istenen belgelerde askerlikle ilişiği olmadığına dair beyani diyor durum belgesi olmuyormus sağlık beyanı diyor sağlık raporu olmuyormuş kimlik fotokopisi ..aslı inraz etmek kaydı ile belediyede tasdik edebilir diyor..noter onaylı yollayacağım yani ehliyette aynı şekil onaylı yollamak gerekiyor dimi net bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

gececi52
Aday Memur
01 Aralık 2023 18:48
Beyan etmek gerekiyormuş dilrkce imzalı Olarak terhis belgesi durum belgesi kabul edilmiyormus forumda böyle çok örnek okudum

gececi52
Aday Memur
01 Aralık 2023 18:50
kimlik kartı fotokopisi (aslı ibraz edilmek şartı ile belediyemizce de tasdik edilebilir) sürücü belgesi aslı yada belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi (aslı 8braz edilmek .....belediyemizce tasdik edilebilir) burdan anlasilan fotokopi onaylı yollanacak kimlikte onaylı olacak

gececi52
Aday Memur
01 Aralık 2023 19:47
güncel
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