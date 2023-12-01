Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


01 Aralık 2023 19:27
Geriye Dönük Eş Yardımı

Merhaba;

Eşim 2018 yılında doğum nedeniyle işten ayrıldı ve o tarihten itibaren çalışmadı. Bu dönem zarfı süresince maaş bordromda eş yardımı almadığımı tespit ettim. Ancak; idare ilgili dönem aralığında yalnızca 2022 yılında aile bildirim beyanım olduğunu belirtmekte ve o tarihten itibaren ödeme gerçekleştirdi. Fakat; hatırladığım kadarıyla doğum sonrası aile bildirimi yaptım ancak elimde söz konusu belge mevcut değil. Doğum sonrası(2018 Kasım ayı) ile tespit edilen aile bildirim beyanım(2022 şubat) arasında kalan süreye ilişkin bedeli nasıl alabilirim. Söz konusu tarihler arasında kurumumuz 2 kez bina değişikliği nedeniyle taşındı. İdarenin tarafıma belirttiği duruma göre yalnızca 2022 şubat tarihli beyanım mevcut.

Yardımcı olur musunuz bu konu hakkında?

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