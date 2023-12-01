Uzman öğretmenlik

Öğretmenler sertifikalar düzenlendiği gibi unvanları sayesinde eğitim öğretim tazminatlarından yararlanmaya başlayacak, deniliyor bu sadece Milli eğitim bakanlığı nda mı geçerli yoksa diğer bakanlıklardaki öğretmenleride kapsıyor mu

Öğretmenler sertifikalar düzenlendiği gibi unvanları sayesinde eğitim öğretim tazminatlarından yararlanmaya başlayacak, deniliyor bu sadece Milli eğitim bakanlığı nda mı geçerli yoksa diğer bakanlıklardaki öğretmenleride kapsıyor mu