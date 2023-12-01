Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Aralık 2023 19:29
Uzman öğretmenlik
Öğretmenler sertifikalar düzenlendiği gibi unvanları sayesinde eğitim öğretim tazminatlarından yararlanmaya başlayacak, deniliyor bu sadece Milli eğitim bakanlığı nda mı geçerli yoksa diğer bakanlıklardaki öğretmenleride kapsıyor mu

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