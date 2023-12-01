Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Aralık 2023 19:46
Gsb Yyp Evrak Meselesi

Merhabalar, yyp olarak atamam yapıldı, istenen evraklara baktığımda sağlık ile ilgili kısımlarda yazılı beyan ibaresi bulunuyor. Bunu nasıl yapacağım? Gsb personel müdürlüğünün iletişim numarasını aradım, siz yazacaksınız dedi ama diğer sorduğum sorulara da net cevaplar alamadım, kem küm etti durdu. Yani bir hastane süreci, heyet raporu vs yok mu? Sağlıklıyım diye yazıp imza mı atıyoruz? Ve tahmini olarak ne zaman iş başı yaparız, onlar arıyor mu yoksa biz mi takip edeceğiz o sürecide? Kafamda deli sorular. Bilen arkadaşlar ya da halihazırda gsb de çalışan arkadaşlar yardımcı olursa müteşekkir olurum.


Egm3316
Aday Memur
01 Aralık 2023 20:03
hayırlı olsun evrak teslim süresinde size bazı evrakları veriyorlar sizde herhangi bir akıl hastalığım yok sağlıklıyım diye bir imza atıyorsunuz bitti gitti o kadar hastane heyet felan istenmiyor ögg değilsen

BUSRA999
Aday Memur
01 Aralık 2023 20:05

Teşekkür ederim, sorduğumda biz veriyoruz demedi, siz yazacaksınız dedi, nasıl yazacağım?

Egm3316, 1 saat önce
hayırlı olsun evrak teslim süresinde size bazı evrakları veriyorlar sizde herhangi bir akıl hastalığım yok sağlıklıyım diye bir imza atıyorsunuz bitti gitti o kadar hastane heyet felan istenmiyor ögg değilsen
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