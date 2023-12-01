Gsb Yyp Evrak Meselesi

hayırlı olsun evrak teslim süresinde size bazı evrakları veriyorlar sizde herhangi bir akıl hastalığım yok sağlıklıyım diye bir imza atıyorsunuz bitti gitti o kadar hastane heyet felan istenmiyor ögg değilsen

hayırlı olsun evrak teslim süresinde size bazı evrakları veriyorlar sizde herhangi bir akıl hastalığım yok sağlıklıyım diye bir imza atıyorsunuz bitti gitti o kadar hastane heyet felan istenmiyor ögg değilsen