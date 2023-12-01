Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2023 20:47
Öğrenci koçluğu angarya mıdır?

Belirlenmiş bir ücreti olmaksızın ve ücreti ödenmeksizin bu uygulama angarya mıdır?

Angarya değildir, görev verilen her öğretmen bu işi yapmak zorundadır diyen okul müdürleri var maalesef.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
01 Aralık 2023 20:48

Kim yapacak peki ? Her ise para mi lazim. Bir tane de parasız yapsak ne olur


mhmet22
Aday Memur
01 Aralık 2023 20:59

Hastanedeki hemşire parasız nöbet tutarsa ben de bunu parasız yaparım

SorunCevaplayıN, 18 dk. önce

Kim yapacak peki ? Her ise para mi lazim. Bir tane de parasız yapsak ne olur

Toplam 2 mesaj

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