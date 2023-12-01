Öğretmenler Kurulunda Alınan Karara Uymama Cezası Danışma

Yav bunlar ne aptal saptal meseleler. Ben idareci olsam adımın böyle bir konu ile anılmasından büyük utanç duyarım. Bu insanların hiç mi eşi dostu arkadaşı yok "nabıyon sen, hasta mısın?" diyen.

Ayrıca siz ne biçim insanlarsınız da öğretmen kurulunda doğum günü kutlanmayacak diye karar alıyorsunuz? 25 yılı geçtim şu son yıllardaki meseleleri anlamıyorum artık.

Şaka değil mi? Öğretmen kurulunda doğum günü kutlamayacağız diye karar mı yazdınız gerçekten? Kimseye anormal gelmedi yani bu.

Kurula girerken ot falan mı çektiniz okul olarak? Ayık kafayla yapılmaz bu.