Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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01 Aralık 2023 22:09
Öğretmenler Kurulunda Alınan Karara Uymama Cezası Danışma

Merhaba arkadaşlar,

Öğretmen arkadaşlar kurulda doğum günü kutlamama kararı almış öğretmenler kurulunda bir arkadaş buna uymamış. Müdür de savunma istemiş. Bunun ceza yaptırımı var mıdır özlük hakları açısından. Öğrenciler birden kutlama yapmış. Müdür de öğretmenler kurulunda alınan karara muhalefet diye savunma istemiş. Disiplin açısından bir bağlayıcılığı var mı yani? Mantıklı mı bu ?


umutXx
Daire Başkanı
01 Aralık 2023 22:11

kendisi yapmadığını ispatlaması gerekir, aksi taktirde uyarı alır, fazla bir şey çıkmaz.


difficulties
Şube Müdürü
01 Aralık 2023 22:28

Yav bunlar ne aptal saptal meseleler. Ben idareci olsam adımın böyle bir konu ile anılmasından büyük utanç duyarım. Bu insanların hiç mi eşi dostu arkadaşı yok "nabıyon sen, hasta mısın?" diyen.

Ayrıca siz ne biçim insanlarsınız da öğretmen kurulunda doğum günü kutlanmayacak diye karar alıyorsunuz? 25 yılı geçtim şu son yıllardaki meseleleri anlamıyorum artık.

Şaka değil mi? Öğretmen kurulunda doğum günü kutlamayacağız diye karar mı yazdınız gerçekten? Kimseye anormal gelmedi yani bu.

Kurula girerken ot falan mı çektiniz okul olarak? Ayık kafayla yapılmaz bu.


aliizm1
Genel Müdür
01 Aralık 2023 22:30

Teşekkür ederim

umutXx, 1 saat önce

kendisi yapmadığını ispatlaması gerekir, aksi taktirde uyarı alır, fazla bir şey çıkmaz.


aliizm1
Genel Müdür
01 Aralık 2023 22:32

Doğru tespitler:)

difficulties, 45 dk. önce

Yav bunlar ne aptal saptal meseleler. Ben idareci olsam adımın böyle bir konu ile anılmasından büyük utanç duyarım. Bu insanların hiç mi eşi dostu arkadaşı yok "nabıyon sen, hasta mısın?" diyen.

Ayrıca siz ne biçim insanlarsınız da öğretmen kurulunda doğum günü kutlanmayacak diye karar alıyorsunuz? 25 yılı geçtim şu son yıllardaki meseleleri anlamıyorum artık.

Şaka değil mi? Öğretmen kurulunda doğum günü kutlamayacağız diye karar mı yazdınız gerçekten? Kimseye anormal gelmedi yani bu.

Kurula girerken ot falan mı çektiniz okul olarak? Ayık kafayla yapılmaz bu.


difficulties
Şube Müdürü
01 Aralık 2023 22:33

Hukukta yapmadığının ispatı olmaz. İdarenin yaptığını ispatlaması gerekir önce. Savunmaya bilgim yok yazsın ceza falan gelmez. Gelirse de itiraz etsin kalkar. Öyle hukuk mu olur.


Ahmet Kaleli
Şef
01 Aralık 2023 22:54

hocam bizim okulda da var bu kural, hem güvenlik zaafiyeti oluyor içeri kimin girip çıktığı belli olmuyor, hem de zehirlenme ihtimali var, bu olaylarda idare de sıkıntı yaşayacağından işi garantiye alıyor

difficulties, 45 dk. önce

Yav bunlar ne aptal saptal meseleler. Ben idareci olsam adımın böyle bir konu ile anılmasından büyük utanç duyarım. Bu insanların hiç mi eşi dostu arkadaşı yok "nabıyon sen, hasta mısın?" diyen.

Ayrıca siz ne biçim insanlarsınız da öğretmen kurulunda doğum günü kutlanmayacak diye karar alıyorsunuz? 25 yılı geçtim şu son yıllardaki meseleleri anlamıyorum artık.

Şaka değil mi? Öğretmen kurulunda doğum günü kutlamayacağız diye karar mı yazdınız gerçekten? Kimseye anormal gelmedi yani bu.

Kurula girerken ot falan mı çektiniz okul olarak? Ayık kafayla yapılmaz bu.


63fenci
Şube Müdürü
01 Aralık 2023 22:59

Doğru düzgün idareci kalmadı maalesef.Çoluk çocuk idareci oldu.Doğru düzgün öğretmenlik yapmamış,sınava öğrenci hazırlamamış adamlar yılların öğretmenlerine akıl vermeye çalışıyor.Artık yapılanlara şaşırmıyorum.

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