KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Aralık 2023 23:06
Devlet Opera ve Balesi

Arkadaşlar 45 kişilik alımın sonuçları hakkında bilgisi olan var mı ? Ayrıca bu kurumda çalışan destek personeli arkadaşlar işleyiş hakkında bilgi verebilirse konuyu görüp çok memnun oluruz. Teşekkürler iyi forumlar.

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