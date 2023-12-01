Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2023 23:07
Devlet Opera ve Balesi

Arkadaşlar 45 kişilik alımın sonuçları hakkında bilgisi olan var mı ? Ayrıca bu kurumda çalışan destek personeli arkadaşlar işleyiş hakkında bilgi verebilirse konuyu görüp çok memnun oluruz. Teşekkürler iyi forumlar.

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